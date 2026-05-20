İşçi Asansör Boşluğuna Düştü

Eskişehir'de çalıştığı inşaatın asansör boşluğuna düşerek yaralanan işçi hastaneye kaldırıldı.

Olay, Odunpazarı ilçesi İstiklal Mahallesi Başarılı Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.K. (36) isimli işçi, çalıştığı inşaatta henüz bilinmeyen sebeple asansör boşluğuna düştü. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan şahsın iyi durumda olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - ESKİŞEHİR