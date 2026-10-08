İskenderun'da 2 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan şahıs yakalanıp tutuklandı - Son Dakika
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İskenderun'da 2 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan şahıs yakalanıp tutuklandı

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İskenderun\'da 2 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan şahıs yakalanıp tutuklandı
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Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İskenderun'da cebir, tehdit veya hileyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan şahsı yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında M.G. isimli şahıs İskenderun'da tespit edilerek yakalandı.

Gözaltına alınan M.G., emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

M.G., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İHA
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