İskenderun\'da ağaçta mahsur kalan papağan itfaiye ekiplerince sahibine teslim edildi

İskenderun'da ağaçta mahsur kalan papağan itfaiye ekiplerince sahibine teslim edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay'ın İskenderun ilçesine bağlı Akçay Mahallesi'nde kafesinden kaçan ve ağaçta mahsur kalan papağan, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılarak sahibine teslim edildi. Ağaçtan indirilen papağana yeniden kavuşan ailenin mutluluğu yüzlerine yansıdı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde kafesinden kaçtıktan sonra ağaca konan ve mahsur kalan papağan, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılarak sahibine teslim edildi.
Olay, İskenderun ilçesi Akçay Mahallesi'nde yaşandı. Kafesinden kaçan papağanın ağaçta mahsur kaldığını görenler, durumu ekiplere bildirdi. Bölgeye gelen ekipler, titiz bir çalışma sonucunda papağanı sahibiyle birlikte ağaçtan kurtardı. Sahibine teslim edilen papağana yeniden kavuşan ailenin mutluluğu yüzlerine yansıdı.
Kaynak: İHA
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