İskenderun'da çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü - Son Dakika
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İskenderun'da çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

İskenderun\'da çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, Pınarbaşı Mahallesi'nde bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangın sonucunda evde maddi hasar meydana geldi.

14.02.2024 09:14  Güncelleme: 09:15
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

İskenderun ilçesi Pınarbaşı Mahallesi'nde bir evde yangın çıktı. Bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler yangına müdahale etti. Ekiplerin müdahalelerinin ardından yangın kısa sürede söndürüldü. Çıkan yangından dolayı evde maddi hasar oluştu. - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İskenderun'da çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü - Son Dakika


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