İskenderun\'da Döşemeci Dükkanında Yangın

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir döşemecide çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, gece saatlerinde İskenderun ilçesi Yunus Emre Mahallesi'ndeki bir koltuk döşeme dükkanında yaşandı. İş yerindeki alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Yaralanma ve can kaybının yaşanmadığı yangın sonucu iş yeri kullanılmaz hale geldi. Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ahmet Keskin de bölgeye gelerek çalışmaları yakından takip etti. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - HATAY