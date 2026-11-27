İskenderun'da duvarda mahsur kalan kedi itfaiye ekiplerince çıkarıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İskenderun Yenişehir Mahallesi'ndeki kafede duvar arasında sıkışan kediyi fark eden vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Bölgeye gelen ekipler duvarı kırarak kediyi sıkıştığı yerden çıkardı.
Hatay'da kafenin duvarında sıkışarak mahsur kalan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
İskenderun ilçesi Yenişehir Mahallesi'nde anıt alanındaki kafe içerisinde duvar arasında sıkışan kediyi kediyi fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, duvarı kırarak kediyi sıkıştığı yerden çıkardı.
Kaynak: İHA
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