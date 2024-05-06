İskenderun\'da Hırsızlık Şüphelisi Yakalandı

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Hatay'ın İskenderun ilçesinde geçtiğimiz aylarda meydana gelen hırsızlık olayının şüphelisi polis ekipleri tarafından yakalandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlileri, kentte asayişi ve güvenliği sağlamak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Emniyet güçlerince; 2 Mart günü İskenderun ilçesi İsmet İnönü Mahallesi'nde meydana gelen açıktan hırsızlık olayının şüphelisi M.E. yakalandı. Suça konu olan; 6 bin dolar para, kimlik kartı ve bankamatik kartları şahsın üzerinde ele geçirildi. Şahıs, işlem yapılmak üzere adli mercilere teslim edildi. - HATAY