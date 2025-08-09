Hatay'ın İskenderun ilçesinde kasten öldürme suçundan 4 yıl 9 ay hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı.
Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarda, 'Kasten öldürme' suçundan 4 yıl 9 ay hapis cezasıyla aranan İ.Y., İskenderun'da yakalanarak gözaltına alındı.
Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - HATAY
Son Dakika › 3.Sayfa › İskenderun'da Kasten Öldürme Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?