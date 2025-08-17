İskenderun\'da Korsan Taksicilik Denetimi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yapılan korsan taksicilik denetimlerinde 6 araç trafikten men edilirken, sürücü ve yolculara toplam 296 bin 778 TL para cezası uygulandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 14 Ağustos'ta İskenderun genelinde korsan taksiciliğe yönelik denetimler gerçekleştirildi. Denetimlerde korsan taşımacılık yaptığı belirlenen 6 aracın sürücülerine ve yolcularına toplam 296 bin 778 TL para cezası uygulanırken, araçlar 60 gün süreyle trafikten men edildi. - HATAY