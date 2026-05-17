İskenderun\'da ev yangını

Hatay'ın İskenderun ilçesinde çıkan ev yangını kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangın, İskenderun ilçesine bağlı Barıstepe Mahallesi'nde bulunan müstakil bir evde çıktı. Yangını gören mahalle sakinleri durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Bölgeye kısa sürede itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale ederek alevler diğer evlere sıçramadan kontrol altına aldı. Yangında ev zarar gördü. - HATAY