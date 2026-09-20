İskenderun\'da seyir halindeki iş makinesi kullanılamaz hale geldi, can kaybı yok

İskenderun'da seyir halindeki iş makinesi kullanılamaz hale geldi, can kaybı yokGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İskenderun Sakıt Mahallesi'nde seyir halindeki iş makinesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmadığı bildirilirken, soğutma çalışmasının ardından iş makinesi kullanılamaz hale geldi.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde alevlere teslim olarak yanan iş makinesi kullanılamaz hale geldi.
İskenderun ilçesi Sakıt Mahallesi'nde seyir halindeki iş makinesinde yangın çıkması üzerine itfaiye ekipleri bölgeye yönlendirildi. Ekiplerin müdahalesiyle alevler kısa sürede kontrol altına alınırken, yangın nedeniyle can kaybı ve yaralanma yaşanmadığı bildirildi.
Yangının kontrol altına alınmasının ardından bölgede soğutma çalışması gerçekleştirildi. Ekipler tarafından olay yerinde gerekli emniyet tedbirleri de sağlanırken yanan iş makinesi kullanılmaz hale geldi.
Kaynak: İHA
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