İskenderun\'da Silahlı Yaralama: 3 Tutuklama

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaşanan bir kişinin silahlı yaralanması olayı ile ilgili 3 kişi tutuklandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; 26 Mayıs 2026 günü Gültepe Mahallesi 420 Sokak'ta meydana gelen olayda E.G., adlı şahsın ayak kısmından tabanca ile yaralanması olayı ile ilgili şüpheliler N.A. ve M.A., olayın karşı tarafı olan tüfekle ateş ettiği tespit edilen ayağından yaralanan E.G. adlı 3 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 3 kişi tutuklanarak ceza evine gönderildi. - HATAY