Hatay'da seyir halindeki tırdan kaçarak otobana fırlayan büyükbaş hayvanlara üç araç çarptı. Kazada hurdaya dönen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza, Adana-Hatay Otoyolu İskenderun ilçesi Karayılan Mahallesi mevkiinde yaşandı. İskenderun limanından yola çıkan büyükbaş hayvan yüklü tırdan kaçan 3 Angus cinsi hayvan otoyola fırladı. Üç aracın hayvanlara çarpmasıyla yaşanan kazada hurdaya dönen Tofaş Fiat marka otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Kazaya karışan araçlarda hasar oluşurken, 1 büyükbaş hayvan telef oldu.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.