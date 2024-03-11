İskenderun\'da yapılan uygulamalarda 18 şahıs yakalandı, uyuşturucu ve silah ele geçirildi

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Hatay'ın İskenderun ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen uygulamalarda; aranması bulunan 18 şahıs yakalanırken uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü huzuru ve asayişi sağlamak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Polis ekipleri tarafından İskenderun ilçesinde 09 Mart yapılan asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamalarda; 1209 şahıs, 596 araç, 151 motosiklet sorgulandı. Yapılan sorgulamalarda; 18 şahıs yakalandı, 6 şahsa yoklama kaçağı tebliği düzenlendi ve 1 adet motosiklet trafikten men edildi. Yapılan aramalarda; 1 adet tabanca, 48 gram kannabinoid, 2 gram metamfetamin ve 5 gram esrar ele geçirildi. - HATAY