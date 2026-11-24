İskenderun Yunus Emre Mahallesi'nde çıkan tüp yangını eve sıçramadan söndürüldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İskenderun'un Yunus Emre Mahallesi'nde çıkan tüp yangınına itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın eve sirayet etmeden kontrol altına alınırken bölgede emniyet tedbirleri alındı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde çıkan tüp yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle eve sıçramadan söndürüldü.
Yunus Emre Mahallesi'nde meydana gelen yangın üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın, eve sirayet etmeden kısa sürede kontrol altına alındı.
Bölgede gerekli emniyet tedbirleri alındı.
Kaynak: İHA
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