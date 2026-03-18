İslam'a Hakaret Eden Hesaba Suç Duyurusu

18.03.2026 21:40
Arnavutköy Eğitime Destek Platformu, İslam'a hakaret eden sosyal medya hesabı hakkında suç duyurusunda bulundu.

İstanbul Arnavutköy Eğitime Destek Platformu, sosyal medyada İslamiyet'e yönelik hakaret içerdiği belirtilen paylaşım yapan sosyal medya hesabı ve yöneticisi hakkında suç duyurusunda bulundu.

Arnavutköy'de, sosyal medya hesabı üzerinden İslamiyet'e yönelik hakaret içerikli paylaşımlar yapan sosyal medya hesabı tepki çekti. Tepki üzerine Arnavutköy Eğitime Destek Platformu, Gaziosmanpaşa Adliyesine giderek sayfa ve hesap yöneticisi Oktay Y., hakkında suç duyurusunda bulundu.

Arnavutköy Eğitime Destek Platformu Başkanı Mesut Yavuz yaptığı açıklamada, hukuki sürecin kararlılıkla takip edileceğini vurgularken, toplumu kin ve nefrete sürükleyen, ayrıştırıcı dil içeren yayın ve paylaşımların karşısında sağduyunun ve karşılıklı saygının önemine dikkat çekti.

İnançlara yönelen bu tür saldırıların yalnızca bireyleri değil, toplumsal huzuru, birlikteliği ve birlikte yaşama kültürünü de hedef aldığını belirten Yavuz, "Son dönemde dinimize yönelik hakaret, karalama ve Müslümanları küçük düşürücü nitelikteki söylem ve eylemlerde yaşanan artış, toplum vicdanını derinden yaralamaktadır. İnançlara yönelen bu tür saldırılar sadece bireyleri değil; toplumsal barışı ve ortak yaşam kültürünü de zedelemektedir. Dinimize yönelik her türlü hakaret, karalama ve Müslümanları hedef alan aşağılayıcı eylemlerin karşısında olduğumuzu açıkça ifade ediyoruz. Bu kapsamda suç duyurusunda bulunmuş bulunuyoruz. Sürecin hukuki zeminde sonuna kadar takipçisi olacağız" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

İnsan Hakları, İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Advertisement
