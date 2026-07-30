İspanya hükümeti, göçmen hareketliliğinin yaşandığı Sebte’ye askeri birlikler sevk edecek

İspanya hükümeti, Kuzey Afrika'daki özerk Sebte ilinde yaşanan düzensiz göçmen hareketliliği nedeniyle bölgede güvenlik önlemlerinin artırılacağı ve polis güçlerine destek amacıyla bölgeye askeri birlikler sevk edileceğini açıkladı.

İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı olan ve özerk il statüsünde bulunan Sebte'ye yönelik Fas'tan yaşanan büyük bir düzensiz göçmen hareketliliği ülke gündemindeki yeri büyüyor. İspanya hükümeti, Sebte'ye yaşanan göç dalgasının ardından güvenlik önlemlerini artırma kararı alarak, polis güçlerine destek amacıyla bölgeye askeri birlikler sevk edeceğini açıkladı.

İspanya İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, cuma gününe kadar 20'şer askerden oluşan 3 birlik, bir dalış birliği ve bir askeri geminin Sebte'ye konuşlandırılacağı bildirildi. Ayrıca özel polis müdahale ekiplerinin de takviye edilerek toplam 200 personele çıkarılacağı kaydedildi.

"Sınırı geçenlerin sayısı 2 bin ila 3 bin kişi"

İspanya Sivil Savunma yetkilisi, göçmenlerin Tarajal dalgakıranı üzerinden deniz yoluyla "kitlesel şekilde" kente giriş yaptığını belirterek, güvenlik güçlerinin yoğunluk nedeniyle yetersiz kaldığını ifade etti. Yetkililer resmi sayı paylaşmazken, İspanyol devlet televizyonu TVE, sınırı geçenlerin sayısının 2 bin ila 3 bin arasında olduğunu aktardı.

Ana muhalefetteki muhafazakar Halk Partisi lideri Alberto Nunez Feijoo, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sebte'deki durum çaresiz bir noktada. Hükümet buna kayıtsız kalamaz. Ulusal güvenlik kriziyle karşı karşıyayız" dedi.

Başbakan Pedro Sanchez ise Sebte Belediye Başkanı Juan Jesus Vivas ile görüştüğünü belirterek, hükümetinin acil müdahale sağlamak ve normal hayatı en kısa sürede yeniden tesis edecek önlemleri hazırlamak için tamamen bu konuya odaklandığını söyledi.

Yüzlerce göçmen, şişme botlarla yüzmek dahil olmak üzere çeşitli yöntemlerle Fas kıyılarından Sebte'ye ulaşmış, bazı göçmenler sınırlardaki güvenlik önlemlerini aşarak kente girmişti.