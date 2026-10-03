İspanya La Rioja'da çöken barda 12 kişi yaralandı, soruşturma başlatıldı - Son Dakika
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İspanya La Rioja'da çöken barda 12 kişi yaralandı, soruşturma başlatıldı

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İspanya'nın kuzeyindeki La Rioja bölgesindeki San Vicente de la Sonsierra kasabasında bulunan bir barda sabah saatlerinde önce zemin, ardından tavan çöktü. Yerel saatle 05.25'te meydana gelen olayda 12 kişi yaralı kurtarıldı ve soruşturma başlatıldı.

İspanya'nın La Rioja bölgesinde bir barda önce zeminin, ardından da tavanın çökmesi sonucu 12 kişi yaralandı.

İspanya'nın kuzeyindeki La Rioja bölgesinde bir barda sabah saatlerinde çökme meydana geldi. San Vicente de la Sonsierra kasabasındaki barın önce zemininin, ardından da tavanının çökmesi sonucu 12 kişi yaralı olarak kurtarıldı. Yerel saatle 05.25'te meydana gelen olaya neyin neden olduğunu belirlemek üzere soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
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