Isparta'da 14 iş yerine 821 bin 200 TL idari para cezası uygulandı - Son Dakika
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Isparta'da 14 iş yerine 821 bin 200 TL idari para cezası uygulandı

Isparta\'da 14 iş yerine 821 bin 200 TL idari para cezası uygulandı

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde, eksiklikleri bulunan ve çalışma kurallarını ihlal eden 14 iş yerine toplamda 821 bin 200 TL idari para cezası uygulandı. Denetimler sonucunda belge düzeni ihlali, sigortasız işçi çalıştırma, kapalı alanda sigara içilmesine müsaade etme, canlı müzik yayın izni bulunmama ve ruhsattaki isim değişikliği gibi ihlaller tespit edildi. Ayrıca 432 kişinin GBT kaydı sorgulandı.

26.02.2024 16:28  Güncelleme: 16:32
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Isparta'da eksiklikleri bulunan ve çalışma kurallarını ihlal ettiği belirlenen 14 iş yerine 821 bin 200 TL idari para cezası uygulandı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 7-22 Şubat tarihleri arasında tüm kamu kurumlarının temsilcilerinin katılımı ile denetim gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde; 6 iş yerine belge düzeni ihlalinden 61 bin 200 TL, 4 iş yerine sigortasız işçi çalıştırmaktan 760 bin TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca 3 iş yerine kapalı alanda sigara içilmesine müsaade etmekten, 1 iş yerine canlı müzik yayın izni bulunmadığından ve 1 iş yerine ruhsattaki ismini değiştirmesinden dolayı tutanak tutuldu. Denetimler sonucunda 14 iş yeri denetlenerek, tespit edilen ihlallere ilişkin 821 bin 200 TL idari para cezası uygulanarak 432 kişinin GBT kaydı sorgulandı. - ISPARTA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Isparta'da 14 iş yerine 821 bin 200 TL idari para cezası uygulandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Isparta'da 14 iş yerine 821 bin 200 TL idari para cezası uygulandı - Son Dakika
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