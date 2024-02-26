Isparta\'da 14 iş yerine 821 bin 200 TL idari para cezası uygulandı

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Isparta'da eksiklikleri bulunan ve çalışma kurallarını ihlal ettiği belirlenen 14 iş yerine 821 bin 200 TL idari para cezası uygulandı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 7-22 Şubat tarihleri arasında tüm kamu kurumlarının temsilcilerinin katılımı ile denetim gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde; 6 iş yerine belge düzeni ihlalinden 61 bin 200 TL, 4 iş yerine sigortasız işçi çalıştırmaktan 760 bin TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca 3 iş yerine kapalı alanda sigara içilmesine müsaade etmekten, 1 iş yerine canlı müzik yayın izni bulunmadığından ve 1 iş yerine ruhsattaki ismini değiştirmesinden dolayı tutanak tutuldu. Denetimler sonucunda 14 iş yeri denetlenerek, tespit edilen ihlallere ilişkin 821 bin 200 TL idari para cezası uygulanarak 432 kişinin GBT kaydı sorgulandı. - ISPARTA