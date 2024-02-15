Isparta'da 15 düzensiz göçmen yakalandı, 1 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Isparta'da 15 düzensiz göçmen yakalandı, 1 kişi tutuklandı

Isparta\'da 15 düzensiz göçmen yakalandı, 1 kişi tutuklandı

Isparta'da göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda, 15 düzensiz göçmen yakalanarak sınır dışı edildi. Ayrıca, göçmen kaçakçılığı yaptıkları tespit edilen 2 şahsa para cezası uygulanırken, 1 kişi tutuklandı.

15.02.2024 16:06  Güncelleme: 16:08
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Isparta'da göçmen kaçakçılığı ile mücadele çerçevesinde 15 düzensiz göçmen yakalanarak sınır dışı edilirken 1 şahıs ise tutuklandı.

Isparta Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince 1-15 Şubat arasında yapılan çalışmalarda, 15 düzensiz göçmen yakalanarak sınır dışı işlemlerine tabi tutuldu. Yabancı uyruklu şahısları para karşılığında taşıyarak maddi kazanç elde eden ve amacı dışında araç kullanarak korsan taksicilik yapan iki araç sürücüsüne toplam 25 bin 756 TL para cezası uygulanarak, araçlar 15 gün süreyle trafikten men edildi.

Ayrıca, göçmen kaçakçılığı yaptıkları tespit edilen Ş.E. ve F.E. isimli şahıslar hakkında adli makamlarca işlem yapılarak, şahıslardan Ş.E. adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. F.E isimli şahıs ise tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - ISPARTA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Isparta'da 15 düzensiz göçmen yakalandı, 1 kişi tutuklandı - Son Dakika

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