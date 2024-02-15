Isparta'da göçmen kaçakçılığı ile mücadele çerçevesinde 15 düzensiz göçmen yakalanarak sınır dışı edilirken 1 şahıs ise tutuklandı.
Isparta Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince 1-15 Şubat arasında yapılan çalışmalarda, 15 düzensiz göçmen yakalanarak sınır dışı işlemlerine tabi tutuldu. Yabancı uyruklu şahısları para karşılığında taşıyarak maddi kazanç elde eden ve amacı dışında araç kullanarak korsan taksicilik yapan iki araç sürücüsüne toplam 25 bin 756 TL para cezası uygulanarak, araçlar 15 gün süreyle trafikten men edildi.
Ayrıca, göçmen kaçakçılığı yaptıkları tespit edilen Ş.E. ve F.E. isimli şahıslar hakkında adli makamlarca işlem yapılarak, şahıslardan Ş.E. adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. F.E isimli şahıs ise tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - ISPARTA
Son Dakika › 3.Sayfa › Isparta'da 15 düzensiz göçmen yakalandı, 1 kişi tutuklandı - Son Dakika
Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeni sahasında meydana gelen heyelanla ilgili değerlendirmelerde bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "İşletmeci şirketin yönetim düzeyinde zafiyet içinde olduğunu görüyoruz. Bu konularla alakalı kimlerin sorumluluğu varsa onların yargı önüne çıkmasını ve hesap vermesini temin edeceğiz" dedi.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir'de gerçekleşen İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Törenine katıldı. Özel, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay'ı sahneye davet etti. Tugay, sahneye yürürken ayağının takılması sonucu düştü. Hızlı bir şekilde ayağa kalkan Tugay, sahneye çıkarak Özel ile tokalaştı.
TCDD ile Aselsan arasında imzalanan 1.69 milyar liralık sözleşme kapsamında 99 adet dizel-elektrikli ana hat lokomotifi için araç üstü sinyalizasyon ekipmanı geliştirilerek, imali ve montajı gerçekleştirecek.
Diva lakabıyla tanınan Bülent Ersoy, Safiye Soyman ve Banu Alkan ile birlikte yorumculuk yaptığı Dünya Güzellerim Masada programından ayrıldığını açıkladı. Ersoy, programın yeni bölüm tanıtımında adının hala geçmesine de sitem etti.
Belediye başkan adayına destek için vatandaşlara hitap eden AK Parti Yalvaç İlçe Başkanı Gencer Kondal, skandal bir gafa imza atarak "Bundan sonra AK Parti belediyeciliğiyle nemalanmalarına vesile olacağız" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samsun mitinginde CHP'yi eleştirerek, 'Dün birlikte yoldaşlık ettiklerini bugün sırtından hançerliyorlar' dedi. Erdoğan ayrıca, 'Hepsinin tek gündemi seçim sonrası CHP yönetimini ele geçirmek' şeklinde konuştu.
Üç Kız Kardeş dizisinde Dönüş'ü oynayan Almila Ada ile Nezahet rolünü üstlenen Benian Dönmez, sete giderken trafik kazası geçirdi. Almila Ada'nın kullandığı araç kayganlaşan yolda bariyerlere çarparak durdu.
Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, 31 Mart yerel seçimlerinde Ankara ve İstanbul'da aday çıkartmayacaklarını, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı destekleyeceklerini söyledi.
Sizin düşünceleriniz neler ?