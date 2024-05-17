Isparta\'da 20 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

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Isparta'da jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda hakkında 20 yıl 4 ay 11 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, saklandığı yerde yakalandı.

Isparta İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahıslara yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan operasyonlar sonucunda "3 ayrı hırsızlık ve Hükümlü ve Tutuklunun Kaçması" suçlarından hakkında 20 yıl 4 ay 11 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.A. isimli şahıs ekiplerce saklandığı yerde yakalanarak cezaevine gönderildi. - ISPARTA