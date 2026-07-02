Isparta'da 60 Yabancı Uyruklu Yakalandı - Son Dakika
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Isparta'da 60 Yabancı Uyruklu Yakalandı

Isparta\'da 60 Yabancı Uyruklu Yakalandı
02.07.2026 17:58
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Isparta'da yapılan denetimlerde 60 yabancı yakalanırken, 14 kişi sınır dışı edilmek üzere gönderildi.

Isparta İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince haziran ayında gerçekleştirilen denetim ve operasyonlarda 60 yabancı uyruklu şahıs yakalanırken, ülkeye yasa dışı yollardan giriş yaptığı belirlenen 14 kişi hakkında sınır dışı edilmeleri için işlemi başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Isparta İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı suçlarının önlenmesine yönelik haziran ayı boyunca yürütülen faaliyet ve kontrollerde 2 göçmen kaçakçılığı, 2 resmi evrakta sahtecilik, 14 yasa dışı giriş, 10 yasa dışı bulunma ve 32 yol izin belgesiz seyahat olayına ilişkin toplam 60 yabancı uyruklu şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslar hakkında adli ve idari işlem başlatılırken, 14 düzensiz göçmen hakkında sınır dışı işlemleri gerçekleştirildi.

Öte yandan, 2026 yılının ilk 6 ayında gerçekleştirilen denetim ve operasyonlarda ise 7 göçmen kaçakçılığı, 4 resmi evrakta sahtecilik, 26 yasa dışı giriş, 51 yasa dışı bulunma ve 171 yol izin belgesiz seyahat olayı kapsamında toplam 259 yabancı uyruklu şahıs yakalandı. Haklarında adli ve idari işlem yapılan şahıslardan 77 düzensiz göçmen sınır dışı edildi. - ISPARTA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Politika, 3. Sayfa, Isparta, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Isparta'da 60 Yabancı Uyruklu Yakalandı - Son Dakika

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