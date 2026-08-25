Isparta'da Aranan Suçlu Yakalandı
Isparta'da 20 yıl 9 ay 12 gün hapis cezası bulunan şahıs Asayiş Şube ekiplerince yakalandı.
Isparta'da İki farklı suçtan hakkında kesinleşmiş toplam 20 yıl 9 ay 12 gün hapis cezası bulunan şahıs, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında iki farklı suçtan toplam 20 yıl 9 ay 12 gün hapis cezası bulunan ve aranan şahsın yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi.
Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda yakalanan şahıs, işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi.
Kaynak: İHA
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