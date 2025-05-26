Isparta\'da Asayiş ve Trafik Denetimi

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince iki farklı noktada gerçekleştirilen asayiş ve trafik uygulamasında 73 şahıs ve 21 araç sorgulandı, 10 sürücüye idari para cezası kesildi.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla asayiş ve trafik uygulaması gerçekleştirildi. Dün saat 16.30 ile 17.30 arasında yapılan denetimler, kent merkezinde belirlenen iki farklı noktada eş zamanlı olarak yürütüldü. Uygulama kapsamında toplam 73 şahıs ve 21 araç sorgulandı. Yapılan kontrollerde çeşitli kusurları bulunan 10 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı. - ANTALYA