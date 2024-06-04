Isparta'da Emekli İmam Traktörden Düşerek Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Isparta'da Emekli İmam Traktörden Düşerek Hayatını Kaybetti

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde emekli imam Emin Bekteş, direksiyon başında fenalaşarak traktörden düştü ve hayatını kaybetti. Olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından yapılan incelemede Bekteş'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

04.06.2024 14:05
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Isparta'nın Eğirdir ilçesinde direksiyon başında fenalaşarak hareket halindeki traktörden düşen emekli imam Emin Bekteş (70) hayatını kaybetti.

Olay, bugün saat 08.00 sıralarında Sevinçbey köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bahçesini sürmek için 32 ER 100 plakalı traktörüyle yola çıkan emekli imam Emin Bekteş, Beşevler mevkiinde direksiyon başındayken fenalaştı. Traktörden düşen Emin Bekteş, sağ arka tekerleğin altında kaldı. Yoldan geçen vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesiyle olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından yapılan ilk incelemede Emin Bekteş'in hayatını kaybettiği belirlendi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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