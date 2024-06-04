Isparta'da Emekli İmam Traktörden Düşerek Hayatını Kaybetti

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Isparta'nın Eğirdir ilçesinde direksiyon başında fenalaşarak hareket halindeki traktörden düşen emekli imam Emin Bekteş (70) hayatını kaybetti.

Olay, bugün saat 08.00 sıralarında Sevinçbey köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bahçesini sürmek için 32 ER 100 plakalı traktörüyle yola çıkan emekli imam Emin Bekteş, Beşevler mevkiinde direksiyon başındayken fenalaştı. Traktörden düşen Emin Bekteş, sağ arka tekerleğin altında kaldı. Yoldan geçen vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesiyle olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından yapılan ilk incelemede Emin Bekteş'in hayatını kaybettiği belirlendi. - ANTALYA