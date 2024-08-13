Isparta'da Epilepsi Krizi Geçiren Genç Kadın Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Isparta'da Epilepsi Krizi Geçiren Genç Kadın Hayatını Kaybetti

Isparta\'da Epilepsi Krizi Geçiren Genç Kadın Hayatını Kaybetti

Isparta'da bir mermer fabrikasında çalışan genç kadın, evinde epilepsi krizi geçirerek baygın halde bulundu. Hastaneye kaldırılan kadın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

13.08.2024 19:17
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Isparta'da epilepsi krizi geçirerek evde baygın halde bulunan genç kadın, hastanede hayatını kaybetti.

Isparta'da bir mermer fabrikasında çalışan Raziye Çelik (27), 10 Ağustos Cumartesi günü rahatsız olduğunu belirterek iş yerinden izin aldı. Ertesi gün Raziye Çelik'e telefonla ulaşamayan yakınları, Çelik'in arkadaşını arayıp evini kontrol etmesini istedi. Aynı gün Raziye Çelik'in evine giden arkadaşı kapının açılmaması üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla birlikte bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çilingir yardımı ile içeri giren ekipler, Çelik'i yerde bilinci kapalı şekilde yatarken buldu. Olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesi'ne götürülen Çelik, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan, Çelik'in ilk belirlemelere göre epilepsi krizi geçirdiği tespit edildi. Kesin ölüm sebebinin ise yapılacak otopsi sonrası belli olacağı bildirildi. - ISPARTA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Isparta'da Epilepsi Krizi Geçiren Genç Kadın Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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