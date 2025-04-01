Isparta\'da Feci Kaza: 1 Ölü, 1 Yaralı

Isparta- Konya karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla atarak bir akaryakıt istasyonunun duvarına çarptı. Kazada sürücü hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Isparta-Konya karayolu Şarkikaraağaç ilçesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mehmet Cengiz yönetimindeki 32 K 1688 plakalı Hyundai marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı ve bir akaryakıt istasyonunun duvarına çarptı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü Mehmet Cengiz'in hayatını kaybettiği belirlendi. Otomobilde yolcu olarak bulunan Selame C. ise yaralandı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ISPARTA