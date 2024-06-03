Isparta'da Kaçak Avcılıkta Kullanılan 800 Metre Uzatma Ağı Ele Geçirildi - Son Dakika
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Isparta'da Kaçak Avcılıkta Kullanılan 800 Metre Uzatma Ağı Ele Geçirildi

Isparta\'da Kaçak Avcılıkta Kullanılan 800 Metre Uzatma Ağı Ele Geçirildi

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde yapılan su ürünleri denetiminde, kaçak avcılıkta kullanılan 800 metre uzatma ağı ele geçirildi. Ekipler tarafından ağa el konularak ağ içerisinden çıkan canlı su ürünleri göle yeniden bırakıldı.

03.06.2024 12:01
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Isparta'nın Eğirdir ilçesinde ekipler tarafından yapılan su ürünleri denetiminde, kaçak avcılıkta kullanılan 800 metre uzatma ağı ele geçirildi.

Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Eğirdir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol ekiplerince gece saatlerinde Eğirdir Gölü'nde denetim gerçekleştirildi. Yapılan denetim sonucunda göl içerisinde kaçak avcılıkta kullanılan 800 metre uzatma ağı ele geçirildi.

Ekipler tarafından ağa el konularak ağ içerisinden çıkan canlı su ürünleri göle yeniden bırakıldı. - ISPARTA

Kaynak: İHA

Eğirdir, Isparta, Çevre, 3.Sayfa, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Isparta'da Kaçak Avcılıkta Kullanılan 800 Metre Uzatma Ağı Ele Geçirildi - Son Dakika
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