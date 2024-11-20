Isparta'da Kaçak Kazıda 5 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Isparta'da Kaçak Kazıda 5 Şüpheli Gözaltına Alındı

Isparta\'da Kaçak Kazıda 5 Şüpheli Gözaltına Alındı

Isparta'da kendilerini belediye personeli olarak tanıtan 5 kişi, kepçe ile gerçekleştirdikleri kaçak kazı sırasında güvenlik güçleri tarafından yakalandı. Olayda tarihi eser parçaları bulundu.

20.11.2024 17:47  Güncelleme: 17:48
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Isparta'daki kaçak kazıda şüphelinin yakalanış anı kamerada

Şüpheli sayısı 5'e yükselirken, Valilik, şüphelilerin kendilerini belediye görevlisi gibi tanıtarak kepçe yardımıyla kaldırımda kaçak kazı yaptıklarını belirtti

ISPARTA - Isparta'da kendilerini belediye personeli olarak tanıtan dört kişi, kepçe ile geldikleri mahallede kaçak kazı yapmaya çalışırken elektrik ve doğalgaz hatlarına zarar verince yakayı ele verdi. Suçüstü yakalanan şüpheliler gözaltına alınırken, kazı yapılan alanda boş küp parçaları ve tarihi bir lahit parçası bulundu. Olay anında şüphelilerden biri kaçtığı esnada, İl Emniyet Müdür Vekili Volkan Güneş tarafından yakalandığı görüntüler ortaya çıktı.

Olay, dün akşam saat 22.00 sıralarında 115. Cadde üzerinde, Kara Kadir Bey Camii önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kepçe ile gece caddeye gelen Halis T., Hacı D.C., İsmail A. ve kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, kendilerini belediye personeli olarak tanıttı. Kaldırımda başlattıkları kazı sırasında elektrik ve doğal gaz hatlarına zarar verdiler. Durumdan şüphelenen çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis, incelemesinde şüphelilerin belediye personeli olmadığını tespit etti. Gözaltına alınan dört kişi, ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

Kaçan şüpheliyi emniyet müdür vekili yakaladı

Kaldırımda kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanan şüphelilerden biri, İl Emniyet Müdür Vekili Volkan Güneş tarafından yakalandı. Güvenlik kameralarına yakalanan o görüntülerde, Volkan Güneş'in, aracıyla olay yerine giderken fark ettiği şüpheliyi araçtan inerek durdurduğu ve polis ekiplerine teslim ettiği görüldü.

Şüpheli sayısı 5'e yükseldi

İfadeleri alınmak üzere karakola götürülen şüphelilerin verdiği bilgiler doğrultusunda bir kişi daha gözaltına alındı. Gözaltındaki şüpheliler İ.A., H.T., Y.G., H.D.C. ve Ş.C.'nin "Tarihi eser kaçakçılığı" ve "Kamu malına zarar verme" suçlamalarıyla emniyetteki işlemleri sürüyor. İşlemlerinin ardından şüphelilerin adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Valilikten açıklama

Isparta Valiliği olayla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, şüphelilerin kendilerini belediye görevlisi gibi tanıtarak kepçe yardımıyla kaldırımda kaçak kazı yaptıklarını belirtti. Açıklamada, şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adli mercilere sevk edileceği ifade edildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Isparta'da Kaçak Kazıda 5 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika

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