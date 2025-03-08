Isparta\'da Kadın Polislerden Özel Video

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın polislerle hazırladığı özel bir videoyu sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından kadın polisler için bir video paylaştı.

Yaptıkları paylaşımda, "Toplumun her alanında olduğu gibi, Emniyet Teşkilatımızda da fedakarlıkları ve azimleriyle görev yapan kadın polislerimiz başta olmak üzere, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun. Onların gücü, güvenin teminatı" sözüne yer verildi. Ayrıca, gece gündüz fedakarca görev yapan kadın polisler başta olmak üzere tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü'nün hazırladığı video, kısa sürede sosyal medyada büyük beğeni topladı. - ISPARTA