Isparta Yalvaç'ta Kahvehaneye Narkotik Operasyonu: 2 Tutuklama - Son Dakika
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Isparta Yalvaç'ta Kahvehaneye Narkotik Operasyonu: 2 Tutuklama

Isparta Yalvaç\'ta Kahvehaneye Narkotik Operasyonu: 2 Tutuklama

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde bulunan bir kahvehaneye yapılan narkotik operasyonda, bir miktar uyarıcı madde ile 2 adet ruhsatsız tabanca ve 6 adet fişek ele geçirildi. Operasyon sonucunda 2 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

16.02.2024 19:06  Güncelleme: 19:12
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Isparta'nın Yalvaç ilçesinde bir kahvehaneye yapılan narkotik operasyonunda 2 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Isparta Yalvaç Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Yalvaç İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince; Çınaraltı mevkiinde bulunan bir kahvehaneye operasyon gerçekleştirildi. Yapılan operasyon neticesinde bir miktar uyarıcı madde ile 2 adet ruhsatsız tabanca ve 6 adet fişek ele geçirilerek 2 şahıs gözaltına alındı. Şüpheliler sevk edildiği adli makamlar tarafından "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti" suçundan tutuklandı. - ISPARTA

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Isparta Yalvaç'ta Kahvehaneye Narkotik Operasyonu: 2 Tutuklama - Son Dakika
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