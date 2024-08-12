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Isparta'da kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 2 çocuk hayatını kaybetti

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

ANTALYA - Isparta'nın Eğirdir ilçesinde kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 14 yaşındaki 2 çocuk hayatını kaybetti.

Kaza, 13.30 sıralarında Isparta'nın Eğirdir ilçesi Kovada Karayolu Balkırı köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, anayol üzerinde seyir halinde olan S.Ş. idaresindeki 32 EZ 008 plakalı kamyon ile karşı şeritten gelen ve virajı dönemeyen 32 ADM 808 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklette bulunan Zühtü Taha Gürfidanve Yiğit Yaşar Gökmen düşerek bariyerlere savruldu. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Zühtü Taha Gürfidan'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlemesinin ardından ağır yaralı olan Yiğit Yaşar Gökmen, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan Yiğit Yaşar Gökmen, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. İki yaşı küçük çocuğun hayatını kaybettiği kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.