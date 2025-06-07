Isparta\'da Mahsur Kalan Kurbanlık Koyun Kurtarıldı

Isparta'da sahiplerinden kaçan kurbanlık koyun, dağlık bölgede bir uçurum kenarında mahsur kaldı. İtfaiye ve AFAD ekiplerinin çalışmaları sonucu kurtarılan koyun, sahiplerine teslim edildi.

Isparta'nın Ayazmana Mahallesi'nde sahiplerinin elinden kaçan bir kurbanlık koyun, Sarı Dere mevkisindeki dağlık alanda uçurum kenarına kadar ilerleyerek mahsur kaldı. Tehlikeli bölgede sıkışan hayvanı kurtarmak için ekipler seferber oldu. İhbar üzerine olay yerine Isparta Belediyesi İtfaiyesi Dağ Arama Kurtarma Ekibi ile AFAD ekipleri sevk edildi. Zorlu arazi şartlarına rağmen gerçekleştirilen titiz çalışma sonucu koyun, uçurum kenarından başarılı bir operasyonla kurtarıldı. Ekiplerin koordineli müdahalesiyle yara almadan kurtarılan koyun, sahibine teslim edildi. - ISPARTA