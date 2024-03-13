Isparta'da minibüs devrildi: 6 yaralı - Son Dakika
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Isparta'da minibüs devrildi: 6 yaralı

Isparta\'da minibüs devrildi: 6 yaralı

Isparta'nın Gönen ilçesinde, işçileri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

13.03.2024 20:34  Güncelleme: 20:34
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Isparta'da işçileri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, Isparta'nın Gönen ilçesi, Isparta- Afyonkarahisar karayolu üzeri çimento fabrikası önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 32 AEC 112 plakalı servis minibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yol kenarına devrildi. Meydana gelen kazada sürücü ve minibüste yolcu olarak bulunan 5 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla birlikte bölgeye sağlık, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan, yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ISPARTA

Kaynak: İHA

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