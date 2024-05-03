Isparta'da motosikletin motor kısmına giren yılan itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı - Son Dakika
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Isparta'da motosikletin motor kısmına giren yılan itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı

Isparta\'da motosikletin motor kısmına giren yılan itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı

Isparta'nın Dere Mahallesi Andık Deresi mesirelik alanında motosiklet sürücüsü Fahri Emin Kaya'nın motosikletinin motor kısmına giren 1 buçuk metre uzunluğundaki yılan, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Yılan, kuyruğundan yakalanarak doğaya salındı.

03.05.2024 15:02
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Isparta'da motosikletin motor kısmına giren 1 buçuk metre uzunluğundaki yılan, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Olay, Dere Mahallesi Andık Deresi mesirelik alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosiklet sürücüsü Fahri Emin Kaya motosikletinin motor kısmına yılan girdiğini fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla birlikte bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, motosikletin parçalarını sökerek yılana ulaştı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. 1 buçuk metre uzunluğunda olan yılan, kuyruğundan yakalanarak ekipler tarafından doğaya salındı. - ISPARTA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Isparta'da motosikletin motor kısmına giren yılan itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı - Son Dakika

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