Isparta'da Otomobil Takla Attı: 1 Ölü, 4 Yaralı - Son Dakika
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Isparta'da Otomobil Takla Attı: 1 Ölü, 4 Yaralı

Isparta\'da Otomobil Takla Attı: 1 Ölü, 4 Yaralı

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

25.04.2024 14:03
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Isparta'da sürücüsüün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı. Kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Kaza, Isparta'nın Eğirdir ilçesine bağlı Beydere köyü Eğirdir- Senirkent karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.K (20) hakimiyetinde olan 32 DM 613 plakalı Ford marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Meydana gelen kazada sürücü ve otomobilde yolcu olarak bulunan V.Ö, (61) A.Ö., (27) S.K., (39) Fatma Kurt (66) yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla birlikte bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Eğirdir Kemik Eklem Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralı olarak Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesine sevk edilen Fatma Kurt burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - ISPARTA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Isparta'da Otomobil Takla Attı: 1 Ölü, 4 Yaralı - Son Dakika

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