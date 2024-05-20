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Isparta'da otomobiller çarpıştı: 2 yaralı

ISPARTA - Isparta'nın Yalvaç ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Isparta'nın Yalvaç ilçesine bağlı Cumhuriyet mahallesi Hisarkent Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan Süleyman K. idaresindeki 32 AAH 402 plakalı Tofaş marka otomobil, Görgü Camii mahallesi Camii sokaktan çıkış yapan Yusuf E. idaresindeki 32 YR 099 plakalı başka bir Tofaş marka otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile 32 YR 099 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Şehriye E. ve Ali E. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla birlikte bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yalvaç Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.