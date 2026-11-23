Isparta'da polis ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde 50 binden fazla kişi sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan 64 kişi yakalandı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son bir haftada il genelinde polis sorumluluk bölgesinde denetimler gerçekleştirildi. Yapılan uygulamalarda 50 bin 544 şahıs sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan 64 kişi yakalandı. Denetimlerde 22 bin 637 araç kontrol edilirken, 426 adet kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid, 1.25 gram esrar, 0.74 metamfetamin ve 1 ruhsatsız silah ele geçirildi.