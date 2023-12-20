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Isparta'da tır ile otomobil çarpıştı - Son Dakika
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Isparta'da tır ile otomobil çarpıştı

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde meydana gelen kaza, maddi hasarla atlatıldı. Tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Isparta\'da tır ile otomobil çarpıştı
20.12.2023 - 18:37,
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Isparta'nın Eğirdir ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kaza maddi hasarla atlatıldı.

Kaza, Isparta'nın Eğirdir ilçesine bağlı Seydim Mahallesi Mehmet Yiğitbaşı Caddesi, Eğirdir Müftülüğü önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Isparta istikametinden Eğirdir istikametine gelmekte olan M.D idaresinde olan 32 EV 802 plakalı otomobil, Babasultan kavşağı ışıklarından hareket ettikten sonra yolun sağ tarafında bulunan park halinde duran araca vurmamak için direksiyonu sola kırması sonucu arkasından gelen tır, otomobile çarptı. İhbar üzerine polis ekipleri sevk edildi. Çarpışmanın etkisi ile araçlarda maddi hasar meydana gelirken, şans eseri yaralanan olmadı.

Kaza sonrasında trafikte oluşan yoğunluğun giderilmesi ve güvenliğin sağlanması için polis ekipleri yönlendirme ve düzenleme çalışmaları yaptı. Araçların kaza yerinden kaldırılmasıyla, yol trafiğe yeniden açıldı. - ISPARTA

Kaynak: İHA
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