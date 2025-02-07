Isparta\'da Trafik Denetimi: 16 Sürücüye Ceza

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Isparta'da Trafik ve Narkoalan Uygulaması kapsamında gerçekleştirilen denetimlerde 122 şahıs ve 48 araç kontrol edildi. Kurallara uymayan 16 sürücüye idari para cezası uygulandı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Trafik ve Narkoalan Uygulamaları kapsamında Ayazmana Mahallesi'nde denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde 122 şahıs ve 48 araç kontrol edilirken, kurallara uymayan 16 sürücüye idari para cezası uygulandı. - ISPARTA