Isparta\'da Trafik Denetimi: 4 Sürücüye Ceza

Isparta'da gerçekleştirilen asayiş ve trafik uygulamasında 47 kişi ve 36 araç sorgulandı. 4 sürücüye idari para cezası kesildi.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından geçtiğimiz gün saat 16.30 ile 17.30 arasında iki farklı noktada asayiş ve trafik uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamalar kapsamında 47 şahıs ve 36 araç sorgulandı. Denetimlerde kusurlu bulunan 4 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı. - ISPARTA