Isparta'da Trafik Denetimleri: 1439 Araç Kontrol Edildi - Son Dakika
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Isparta'da Trafik Denetimleri: 1439 Araç Kontrol Edildi

Isparta\'da Trafik Denetimleri: 1439 Araç Kontrol Edildi

Isparta'da son 24 saatte yapılan denetimlerde 1439 araç kontrol edildi, 51 araca ceza kesildi.

15.01.2025 13:10
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Isparta'da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri son 24 saatte bin 439 aracı denetledi. 51 araç hatalı park nedeniyle cezalandırılırken, 319 araç ve 45 motosiklet sürücüsüne kurallara aykırılıktan işlem yapıldı. Eksikleri bulunan 9 araç ve 11 motosiklet trafikten men edildi.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Amirliği ekipleri, son 24 saatte yapılan trafik denetimlerinde bin 231 araç, 131 otobüs ve 77 motosiklet olmak üzere toplam bin 439 aracı kontrol etti. Denetimlerde hatalı park yapan 51 araca idari para cezası uygulanırken, kurallara aykırı davranış sergileyen 319 araç ve 45 motosiklet sürücüsüne cezai işlem yapıldı. Ayrıca, eksiklikleri bulunan veya çevreye rahatsızlık veren 9 araç ve 11 motosiklet trafikten men edildi. - ISPARTA

Kaynak: İHA

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