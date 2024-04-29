Isparta\'da trafik kazasında şehit olan polis memuru toprağa verilecek

3.Sayfa

Isparta'da sabah saatlerinde meydana gelen kazada şehit olan polis memuru Yonuz Turan, Isparta İl Emniyet Müdürlüğü'nde yapılacak törenin ardından Afyonkarahisar'da toprağa verilecek.

Kaza saat 07.20 sıralarında Isparta- Eğirdir karayolunun 3. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Eğirdir Dağ Komando Okulu'nda görevli askeri personel İlker A. idaresindeki 17 UY 843 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolda radar uygulaması hazırlığı yapan Trafik Denetleme Müdürlüğünde görevli polis memuru Yonuz Turan'a ardından 32 A 5953 plakalı trafik aracına çarptı. Çarpışmanın şiddeti ile polis aracı ve polis memuru şarampole savruldu. Meydana gelen kazada Yonuz Turan, sürücü İlker A. ve otomobilde yolcu olarak bulunan Ali K., Yunus Y. ve Murat E. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Isparta Şehir Hastanesine kaldırıldı. Turan burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Olay yeri ekipler tarafından güvenlik şeridi ile kapatıldı.

Kaza sonrası Isparta Valiliği'nden açıklama geldi. Yapılan açıklamada "Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli Polis Memuru Yonuz Turan 29.04.2024 günü saat 07.20 civarında Isparta-Eğirdir karayolunda trafik uygulaması sırasında yolda seyreden bir aracın çarpması neticesinde şehit olmuştur. Afyonkarahisar Sandıklı nüfusuna kayıtlı olan Şehidimizin Naaşı 30 Nisan 2024 Salı günü Isparta İl Emniyet Müdürlüğü'nde yapılacak törenin ardından sevk edileceği Afyonkarahisar İli Sandıklı İlçesi Alacami Köyü'nde defnedilecektir. Şehidimize Cenab-ı Hak'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve çalışma arkadaşlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz. Aziz Milletimizin ve Emniyet Teşkilatımızın başı sağ olsun" denildi. - ISPARTA