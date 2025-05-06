Isparta'da Uyuşturucu Ticareti Suçluları Yakalandı

Isparta'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda, uyuşturucu ticareti suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalanarak cezaevine gönderildi.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz gün il merkezinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında, İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleriyle koordineli bir operasyon gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar sonucunda, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti" suçundan 16 yıl 7 ay ve 6 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki şahıs yakalanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi. - ISPARTA