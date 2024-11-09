Isparta\'da Yangın Paniği

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Isparta'da bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında can kaybı ve yaralanma olmazken, evin bir odasında maddi hasar oluştu.

Yangın, Isparta'nın Karaağaç Mahallesi'nde bulunan 3 katlı bir apartmanın zemin katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Münevver Gül'ün yaşadığı evde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında alevler kısa sürede büyüdü. Dumanları fark eden çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, olayda herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmadı. Yangın sonucu evin bir odasında maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ISPARTA