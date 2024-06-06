Isparta'nın Gelendost ilçesinde yapılan faaliyetlerde 2 bin 220 şahıs ve 306 araç sorgulandı - Son Dakika
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Isparta'nın Gelendost ilçesinde yapılan faaliyetlerde 2 bin 220 şahıs ve 306 araç sorgulandı

Isparta Gelendost İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Mayıs ayı içerisinde gerçekleştirilen faaliyetlerde, 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 4 araç trafikten men edildi ve 498 bin 18 TL cezai işlem uygulandı. Ayrıca, hayvanları koruma kanunu ve emre aykırı davranışlardan dolayı toplamda 9 bin 268 TL idari para cezası uygulandı ve 3 aranan şahıs yakalandı.

06.06.2024 14:22
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Isparta'nın Gelendost ilçesinde emniyet ekiplerince Mayıs ayı içerisinde gerçekleştirilen faaliyetlerde 2 bin 220 şahıs ve 306 araç sorgulandı.

Isparta Gelendost İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Mayıs ayı içerisinde çeşitli faaliyetler gerçekleştirildi. Yapılan faaliyetler çerçevesinde, asayiş uygulaması esnasında 2 adet ruhsatsız Glock marka tabanca ele geçirilerek araç sürücüsü ve yolcuya işlem yapıldı. 2 bin 220 şahıs ve 306 araç sorgulandı. Uygulamalar sonucunda 4 araç trafikten men edilerek, 498 bin 18 TL cezai işlem uygulandı.

Ayrıca, 1 şahsa 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun ilgili maddesince 7 bin 216 TL idari yaptırım uygulandı. 1 şahsa ise emre aykırı davranıştan 2 bin 52 TL idari para cezası uygulanırken, çeşitli suçlardan aranan 3 şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi. - ISPARTA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Isparta'nın Gelendost ilçesinde yapılan faaliyetlerde 2 bin 220 şahıs ve 306 araç sorgulandı - Son Dakika

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