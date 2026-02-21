Isparta'da kerpiç ev yangında kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
Isparta'da kerpiç ev yangında kullanılamaz hale geldi

Isparta\'da kerpiç ev yangında kullanılamaz hale geldi
21.02.2026 17:07  Güncelleme: 17:13
Isparta'nın Yalvaç ilçesinde, kullanılmayan bir kerpiç evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde iki katlı kerpiç evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, öğle saatlerinde Yalvaç ilçesi Saray Mahallesi Beril Sokak'ta, Tevfik U. ait iki katlı ahşap kerpiç evde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kullanılmayan ancak içerisinde eşya bulunan kerpiç evden yükselen dumanları fark eden mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Yalvaç Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Üç itfaiye tankeri, bir paletli ekskavatör ve iki kepçe ile yangına müdahale eden ekipler, alevlerin bitişikte bulunan ahşap evlere sıçramasını önleyerek yangını kontrol altına aldı. Yangında kerpiç ev tamamen kullanılamaz hale gelirken, ekipler tedbir amaçlı yapının ayakta kalan kısmını ekskavatör yardımıyla yıktı. Soğutma çalışmalarının tamamlanmasının ardından bölgede güvenlik önlemleri sürdürüldü. Yangında herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmadı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - ISPARTA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, İtfaiye, Isparta, Yalvaç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Isparta'da kerpiç ev yangında kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

SON DAKİKA: Isparta'da kerpiç ev yangında kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
