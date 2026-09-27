Isparta polisi 17 yıl 5 ay 14 gün cezası kesinleşen firariyi yakaladı

Isparta polisi 17 yıl 5 ay 14 gün cezası kesinleşen firariyi yakaladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Isparta'da Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kasten yaralama suçundan 17 yıl 5 ay 14 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüyü yakaladı. Hükümlü, işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi.
Isparta'da hakkında 17 yıl 5 ay 14 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı.
Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalarda, "kasten yaralama" suçundan hakkında 17 yıl 5 ay 14 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. Yakalanan şahıs, işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi.
Kaynak: İHA
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