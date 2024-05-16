Isparta'ya gelen vatandaş sahte ilan dolandırıcılığına uğradı - Son Dakika
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Isparta'ya gelen vatandaş sahte ilan dolandırıcılığına uğradı

Isparta\'ya gelen vatandaş sahte ilan dolandırıcılığına uğradı

Sahibinden.com'da gördüğü aracı satın almak için Isparta'ya gelen bir vatandaş, telefonla görüştüğü şahsın hesabına 883 bin TL gönderdi. Ancak Isparta'ya gelerek dolandırıldığını anlayan vatandaş polise başvurdu. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda gönderilen paranın hesaba bloke konulduğu belirtildi. Mağduriyetin giderilmesi ve şüpheli şahısların yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

16.05.2024 15:59
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Sahte ilan üzerinden gördüğü aracı almak için Isparta'ya gelen vatandaş 883 bin TL dolandırıldı.

Sahibinden.com adlı sitede gördüğü aracı satın almak üzere Kocaeli'den Isparta'ya gelen A.Ü isimli vatandaş, telefonla görüştüğü şahsın hesabına 883 bin TL gönderdi. Isparta'ya gelerek otomobilin gerçek sahibi olmadığını ve dolandırıldığını anlayan A.Ü polise şikayette bulundu.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda 883 bin TL gönderilen hesaba bloke konuldu.

Öte yandan, vatandaşın mağduriyetinin giderildiği ve şüpheli şahısların tespiti ve yakalanması için gerekli çalışmalar devam ettiği bildirildi. - ISPARTA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Isparta'ya gelen vatandaş sahte ilan dolandırıcılığına uğradı - Son Dakika

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