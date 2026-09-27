ISPR, Pakistan ordusunun Belucistan'da son 4 günde 73 militanı öldürdüğünü bildirdi - Son Dakika
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ISPR, Pakistan ordusunun Belucistan'da son 4 günde 73 militanı öldürdüğünü bildirdi

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Pakistan ordusunun ISPR birimi, Belucistan'da son 4 günde düzenlenen operasyonlarda 73 militanın öldürüldüğünü bildirdi. ISPR'ye göre Quetta'nın Shaban bölgesinde 56, Nushki ve Mand'da toplam 17 militan öldürüldü; çok sayıda silah, mühimmat ve patlayıcı ele geçirildi.

Pakistan ordusu, Belucistan eyaletinde son 4 günde düzenlenen operasyonlarda 73 militanın öldürüldüğünü açıklarken, çok sayıda silah, mühimmat ve patlayıcının ele geçirildiğini bildirdi.

Pakistan'da güvenlik güçleri ile silahlı gruplar arasındaki çatışmalar sürerken, özellikle ülkenin İran ve Afganistan sınırındaki bölgelerinde operasyonlar yoğunlaşıyor. Belucistan eyaletinde son günlerde artan askeri hareketlilik de bölgedeki güvenlik durumunu yeniden gündeme getirdi. Pakistan ordusu, eyalette son 4 günde düzenlenen operasyonlarda 73 militanın öldürüldüğünü bildirdi. Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Birimi'ne (ISPR) göre, Shaban'daki operasyonda 56, Nushki ve Mand'da ise toplamda 17 militan öldürüldü.

Silah, mühimmat ve patlayıcılar ele geçirildi

ISPR tarafından yapılan açıklamada, istihbarat servislerinin Belucistan eyaletinin başkenti Quetta'nın Shaban bölgesinde çok sayıda grubun saklanma yerini tespit ettiği ve bu grupların yerel halk için tehdit oluşturduğu aktarıldı. Çok sayıda saklanma yerinin temizlendiği belirtilen açıklamada, yoğun çatışmaların ardından silah, mühimmat ve patlayıcıların ele geçirildiği ifade edildi.

Kaynak: İHA
GüvenlikPakistan3. SayfaMilitanTerörDünyaSon Dakika

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SON DAKİKA: ISPR, Pakistan ordusunun Belucistan'da son 4 günde 73 militanı öldürdüğünü bildirdi - Son Dakika
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